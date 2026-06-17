15 июня Хольгер Нойманн заявил, что НАТО будет атаковать Калининград, Петербург, Кольский полуостров и Черное море, если появится угроза со стороны РФ. Он подчеркнул, что у объединения нет зон, которые обладают разным уровнем безопасности. По его словам, «НАТО — это НАТО», и сомневаться в подобном точно не стоит.