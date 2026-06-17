Ульянов иронично высказался о главе ВВС ФРГ, сказавшем об ударах по Калининграду

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал интервью командующего ВВС ФРГ Хольгера Нойманна изданию Telegraph по поводу ударов Североатлантического альянса по Калининграду в случае войны с РФ.
Дипломат отреагировал на пост политолога Гленна Дисена в социальной сети X, к которому был прикреплен скриншот интервью Нойманна. Эксперт высказался, что Германия угрожает войной России, и что именно так «начинается третья мировая война».
— Нойманн, должно быть, очень опытный германский генерал, который сражался и побеждал во множестве битв, раз он делает такие заявления, — написал Ульянов с ироний в соцсети X.
15 июня Хольгер Нойманн заявил, что НАТО будет атаковать Калининград, Петербург, Кольский полуостров и Черное море, если появится угроза со стороны РФ. Он подчеркнул, что у объединения нет зон, которые обладают разным уровнем безопасности. По его словам, «НАТО — это НАТО», и сомневаться в подобном точно не стоит.
Тем временем глава МИД Литвы Кястутис Будрис может лишиться поста в ближайшее время из-за заявлений о Белоруссии и Калининградской области. Он подвергся жесткой критике после резких высказываний.