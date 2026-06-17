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Сына экс-президента Бразилии заочно приговорили к четырем годам тюрьмы

Сыну Болсонару вынесли заочный приговор за попытку помешать суду над отцом.

БУЭНОС-АЙРЕС/РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 июн — РИА Новости. Верховный суд Бразилии заочно приговорил Эдуарду Болсонару, сына экс-президента страны Жаира Болсонару, к более чем четырем годам тюрьмы за попытку помешать суду над отцом, сообщил новостной портал G1.

«Верховный суд Бразилии приговорил сына экс-президента страны Эдуарду Болсонару к четырем годам и двум месяцам за попытку воспрепятствовать судебному процессу по расследованию попытки государственного переворота в 2022 году», — отмечает СМИ.

По версии следствия, после переезда в США более года назад на тот момент конгрессмен Эдуарду Болсонару оказывал давление на администрацию президента США Дональда Трампа с целью введения санкций против судей Верховного суда Бразилии и членов правительства действующего бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, пытаясь остановить суд над своим отцом.

Несмотря на давление и санкции, которые в конечном итоге были введены США (например, против судьи Алешандри ди Мораиса), судебный процесс состоялся, и Болсонару-старший был приговорен к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения за организацию государственного переворота.

Эдуарду Болсонару, который до сих пор проживает в США, не назначил адвоката и был представлен на заседании суда государственным защитником, который утверждал, что тот невиновен, и просил аннулировать обвинение за недостатком доказательств.

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