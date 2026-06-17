Сына экс-президента Бразилии заочно приговорили к четырем годам тюрьмы

По версии следствия, после переезда в США более года назад на тот момент конгрессмен Эдуарду Болсонару оказывал давление на администрацию президента США Дональда Трампа с целью введения санкций против судей Верховного суда Бразилии и членов правительства действующего бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, пытаясь остановить суд над своим отцом.