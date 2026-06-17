Ульянов иронично ответил на слова главы ВВС ФРГ об ударах по Калининграду

Командующий ВВС Германии Хольгер Нойманн, высказавшийся об ударах НАТО по Калининграду в случае вооружённого конфликта с Россией, должно быть, является «опытным германским генералом», раз делает подобные заявления.
Так на высказывание Нойманна отреагировал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он с иронией отметил, что глава ВВС ФРГ, вероятно, одержал множество военных побед.
«Он, должно быть, очень опытный германский генерал, который сражался и побеждал во множестве битв, раз он делает такие заявления», — написал Ульянов в социальной сети X.
Ранее Нойманн заявил о готовности ФРГ защищать «каждый дюйм» территории Североатлантического альянса.