Сырский сменил командира 156-й бригады ВСУ в Константиновке

«В украинских социальных сетях нарастает резонанс в связи с огромными потерями ВСУ в Константиновке… На этом фоне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский снял комбрига 156-й бригады ВСУ Юрия Гупалюка и назначил на его место Артема Банника. Исходя из обстановки на данном участке фронта, можно сделать вывод, что это сделано для того, чтобы при окончательной потере Константиновки все провалы и огромные потери можно было списать на нового комбрига», — рассказал собеседник агентства.