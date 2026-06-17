Сырский сменил командира 156-й бригады ВСУ в Константиновке

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский решил сменить командира 156-й бригады ВСУ, которая находится в Константиновке, чтобы сделать его «козлом отпущения» после ожидаемого провала ВСУ на данном участке фронта, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«В украинских социальных сетях нарастает резонанс в связи с огромными потерями ВСУ в Константиновке… На этом фоне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский снял комбрига 156-й бригады ВСУ Юрия Гупалюка и назначил на его место Артема Банника. Исходя из обстановки на данном участке фронта, можно сделать вывод, что это сделано для того, чтобы при окончательной потере Константиновки все провалы и огромные потери можно было списать на нового комбрига», — рассказал собеседник агентства.
Он полагает, что новый командир бригады не будет жалеть личный состав, а попытается показать результаты. Это, по мнению собеседника агентства, приведет бригаду, которая и так держится на принудительно мобилизованных украинских военнослужащих, к еще большим потерям.
Ранее командир четвертой мотострелковой бригады «Южной» группировки войск генерал-майор Антон Грунис сообщал, что 156-я бригада ВСУ, сформированная по стандартам НАТО, оказалась слабее других. По его словам, этот вывод был сделан, когда при продвижении группировки к Константиновке командующий «Южной» группировкой войск Сергей Медведев предложил оценить войска противника.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город был логистическим центром, через который осуществлялось основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.