Ульянов иронично ответил на угрозы главы ВВС ФРГ Калининграду

Ранее Нойманн в интервью Telegraph заявил, что НАТО в случае конфликта с Россией будет наносить удары по Калининграду, Кольскому полуострову, Санкт-Петербургу и акватории Черного моря. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал интервью Нойманна, подчеркнув, что Германия «нарывается на российский военный кулак» и втягивает НАТО в «ядерный апокалипсис».