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Ульянов иронично ответил на угрозы главы ВВС ФРГ Калининграду

Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов дал оценку интервью командующего Военно-воздушными силами Германии Хольгера Нойманна изданию Telegraph.

Источник: Evgeniy D./CC0

В беседе с газетой немецкий военный высказался о возможных ударах НАТО по Калининграду в случае военного конфликта с Россией. Ульянов иронично охарактеризовал Нойманна как «опытного германского генерала».

Реакция дипломата последовала на публикацию политолога Гленна Дисена в социальной сети X. К сообщению эксперта прилагался скриншот интервью Нойманна для Telegraph. Диссен выразил точку зрения, согласно которой ФРГ угрожает России войной, и именно таким образом, по его мнению, «начинается третья мировая война».

«Он (Нойманн — ред.), должно быть, очень опытный германский генерал, который сражался и побеждал во множестве битв, раз он делает такие заявления», — написал Ульянов в соцсети X.

Ранее Нойманн в интервью Telegraph заявил, что НАТО в случае конфликта с Россией будет наносить удары по Калининграду, Кольскому полуострову, Санкт-Петербургу и акватории Черного моря. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал интервью Нойманна, подчеркнув, что Германия «нарывается на российский военный кулак» и втягивает НАТО в «ядерный апокалипсис».

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