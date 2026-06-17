Ульянов иронично ответил на угрозы главы ВВС ФРГ Калининграду

В беседе с газетой немецкий военный высказался о возможных ударах НАТО по Калининграду в случае военного конфликта с Россией. Ульянов иронично охарактеризовал Нойманна как «опытного германского генерала».
Реакция дипломата последовала на публикацию политолога Гленна Дисена в социальной сети X. К сообщению эксперта прилагался скриншот интервью Нойманна для Telegraph. Диссен выразил точку зрения, согласно которой ФРГ угрожает России войной, и именно таким образом, по его мнению, «начинается третья мировая война».
«Он (Нойманн — ред.), должно быть, очень опытный германский генерал, который сражался и побеждал во множестве битв, раз он делает такие заявления», — написал Ульянов в соцсети X.
Ранее Нойманн в интервью Telegraph заявил, что НАТО в случае конфликта с Россией будет наносить удары по Калининграду, Кольскому полуострову, Санкт-Петербургу и акватории Черного моря. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал интервью Нойманна, подчеркнув, что Германия «нарывается на российский военный кулак» и втягивает НАТО в «ядерный апокалипсис».