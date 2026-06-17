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Уничтоженное ВСУ полотно панорамы было настоящим шедевром, заявил историк

Бобков: уничтоженное ВСУ полотно панорамы Севастополя было настоящим шедевром.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости. Уничтоженное в результате удара беспилотника ВСУ по зданию музея обороны Севастополя полотно панорамы было настоящим шедевром, заявил РИА Новости крымский историк, глава комитета парламента Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков.

Более 90% полотна и 99% предметного плана панорамы Севастополя уничтожено пожаром, который произошел из-за атаки украинского беспилотника в ночь на 10 июня по зданию музея «Оборона Севастополя», сообщали во вторник в пресс-службе культурного учреждения.

«Полотно панорамы отображало дух, волю, самопожертвенность и героизм русского солдата. Оно прославляло долгие годы героев Крымской войны. Даже восстановленная советскими художниками репродукция была источником исторической информации и настоящим шедевром, который сегодня фактически утрачен», — сказал Бобков.

При этом, историк уверен, что полотно панорамы обязательно восстановят.

Атака ВСУ длилась несколько часов, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена известная панорама «Оборона Севастополя» — полотно воссоздали в советское время после Великой Отечественной войны. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были. Восстановление здания музея и панорамы займет примерно пять лет.

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