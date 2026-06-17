Ставки по вкладам в 20 крупнейших банках России неожиданно выросли

Так, сильнее всего доходность выросла у вкладов на срок до трех месяцев — с 13,27% на 15 мая до 13,44% на 15 июня. При этом ставки по депозитам на полгода и на год увеличились на 0,15 процентного пункта — до 12,99% и 12,32%, соответственно.