Ставки по вкладам в 20 крупнейших банках России неожиданно выросли

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Средняя ставка по краткосрочным вкладам в 20 крупнейших российских банках за последний месяц неожиданно выросла — это происходит несмотря на снижение ключевой ставки Банка России, следует из данных финансового маркетплейса «Финуслуги».
Так, сильнее всего доходность выросла у вкладов на срок до трех месяцев — с 13,27% на 15 мая до 13,44% на 15 июня. При этом ставки по депозитам на полгода и на год увеличились на 0,15 процентного пункта — до 12,99% и 12,32%, соответственно.
Это произошло несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ на апрельском заседании — на 0,5 процентного пункта.
«Мы полагаем, что рост ставок может быть связан с повышенным спросом на наличные со стороны населения в последние месяцы. На этом фоне банки могут ситуативно поднимать ставки по вкладам чтобы привлечь или удержать клиентов», — отметил старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Артем Перминов.
При этом ставки по вкладам будут снижаться вслед за ключевой — на это указывает то, что ставки с более длинным сроком размещения ниже ставок с более коротким сроком, уточнил Перминов.