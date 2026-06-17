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«Теперь и против Польши»: на Западе забили тревогу из-за решения Зеленского

Профессор Веломски: Зеленский намеревается мобилизовать украинцев против Польши.

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский намерен получить выгоду от деградации отношений с Варшавой, чтобы использовать это как повод для мобилизации украинского общества вокруг своей фигуры против Польши, заявил профессор Варшавского университета Адам Веломски в социальной сети X.

«По моему мнению, Зеленский хочет, чтобы поляки отобрали у него орден. Тогда он сможет провести националистическую мобилизацию украинцев не только против России, но теперь и против Польши. Это создаст ощущение окружения и необходимости сплотиться вокруг его собственной персоны», — отметил он.

Эксперт также добавил, что даже несмотря на продолжающееся ухудшение отношений между Киевом и Варшавой польские СМИ не осознают, какая опасность может угрожать стране со стороны главы киевского режима.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Издание «Страна.ua» сообщало, что власти могут перезахоронить на Украине почитаемых режимом деятелей, в том числе лидеров ОУН* Степана Бандеру, Андрея Мельника и Евгения Коновальца.

После этого президент Польши Кароль Навроцкий предложил рассмотреть лишение Зеленского высшей награды Польши. Глава государства добавил, что очень возмущен и разочарован героизацией преступников в соседней стране.

* Запрещенная на территории России террористическая организация.

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