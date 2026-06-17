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В США при стрельбе в больнице пострадали два человека

В Делавэре при стрельбе в больнице пострадали два человека.

ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Власти американского города Уилмингтон, штат Делавэр, сообщили о двух пострадавших в ходе стрельбы в городской больнице.

«На данный момент полиция обнаружила двух пострадавших от огнестрельных ранений», — заявили власти города в соцсети Facebook*.

Доступ в больницу ограничен. Полиция, как отмечается, просит жителей избегать этот район.

Как утверждает телеканал ABC со ссылкой на источники, ведется розыск подозреваемого.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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