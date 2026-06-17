Лидеры стран «Большой семёрки», собравшиеся на саммите G7 в Эвиане, являются «лузерами». Такое мнение высказал французский журналист Винсент Эрвуэ.
Говоря о встрече G7 в эфире французского телеканала CNews, Эрвуэ отметил, что речь идёт о «саммите лузеров».
«Европейцы, которые собрались в Эвиане — все они лузеры», — приводит слова журналиста РИА Новости.
Ранее американская газета New York Post сообщила об отказе Владимира Зеленского задержаться на саммите G7 во Франции по просьбе президента республики Эммануэля Макрона.
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