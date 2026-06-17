Прозоров: задержанные в Индии в марте украинцы были нацистами из ВСУ

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Шестеро граждан Украины, которых задержали в Индии в марте, были военнослужащими ВСУ и приверженцами нацистской идеологии. Об этом сообщил ТАСС экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров со ссылкой на собственное расследование.
В марте Национальное агентство расследований Индии задержало семь иностранных граждан — шестерых украинцев и одного американца — по подозрению в подготовке террористической деятельности на территории страны.
«Моей команде при помощи неравнодушных жителей Индии удалось установить личности всех задержанных. Как и предполагалось, их объединяет служба в рядах ВСУ и приверженность к нацистской идеологии», — сказал Прозоров.
Так, по его словам, каждый из задержанных в годы службы отличался открытой ненавистью к России и всему русскому, а также был поклонником Степана Бандеры.
По информации Прозорова, в «Мьянманскую группу» входили Иван Сукмановский из 68-го радиотехнического батальона ВСУ, Мариан Стефанкив из подконтрольного Главному управлению разведки МО Украины добровольческого подразделения ВСУ «Аратта», Тарас Сливяк из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, инструктор по военной подготовке в националистической организации «Права Молодь» Максим Гончарук, поддерживающий нацистскую идеологию предприниматель Петро Гурба и предполагаемый сотрудник Службы внешней разведки Украины Виктор Каминский.
«Благодаря работе индийских спецслужб был предотвращен крупный теракт, который планировали организовать украинские нацисты непосредственно на территории Индии», — добавил Прозоров.
Как сообщала газета The Indian Express, задержанные украинцы установили контакты с этническими вооруженными формированиями в Мьянме. Кроме того, указывалось, что они были причастны к незаконной доставке крупных партий беспилотников из Европы через территорию Индии для экстремистов в Мьянму.