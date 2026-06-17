Прозоров: задержанные в Индии в марте украинцы были нацистами из ВСУ

Как сообщала газета The Indian Express, задержанные украинцы установили контакты с этническими вооруженными формированиями в Мьянме. Кроме того, указывалось, что они были причастны к незаконной доставке крупных партий беспилотников из Европы через территорию Индии для экстремистов в Мьянму.