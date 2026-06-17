Экс-вице-губернатор Аляски рассказал о проекте тоннеля между Россией и США

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил в начале июня, что РФПИ подписал соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив между Россией и США.
«Это был бы один из примеров сотрудничества, которые многим из нас хотелось бы видеть чаще. Например, мы сотрудничали во время Второй мировой войны в рамках программы ленд-лиза… На ум приходят и другие проекты, такие как Международная космическая станция», — сказал Леман.
Он добавил, что реализация подобных инициатив стала прекрасным примером сотрудничества Москвы и Вашингтона.
«Об этом проекте (тоннеля между Аляской и Чукоткой — ред.), вероятно, говорят уже не одно столетие — возможно, даже пару столетий… Я бы сказал, что разработанные нами технологии доказывают: этот проект можно осуществить», — указал Леман.
Глава РФПИ Дмитриев еще в октябре 2025 года заявил о возможности строительства тоннеля, который соединил бы Россию и Аляску. По его словам, проект может быть реализован менее чем за восемь лет. Президент США Дональд Трамп называл эту идею интересной, при этом официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что строительство такого тоннеля невозможно без политической воли.