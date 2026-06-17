Экс-вице-губернатор Аляски рассказал о проекте тоннеля между Россией и США

Глава РФПИ Дмитриев еще в октябре 2025 года заявил о возможности строительства тоннеля, который соединил бы Россию и Аляску. По его словам, проект может быть реализован менее чем за восемь лет. Президент США Дональд Трамп называл эту идею интересной, при этом официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что строительство такого тоннеля невозможно без политической воли.