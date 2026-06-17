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Вэнс сделал неожиданное заявление о помощи Украине

Вэнс: США не смогли помочь Украине сократить разрыв с РФ в военном потенциале.

ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс еще в 2024 году считал, что Соединенные Штаты неспособны помочь Украине сократить разрыв в военном потенциале с Россией, говорится в его новой книге, с которой ознакомилось РИА Новости.

В одной из глав только что вышедшей книги «Причастие: поиск пути обратно к вере» Вэнс рассказывает о своем визите на Мюнхенскую конференцию в 2024 году еще в качестве сенатора.

«Я считал, что Соединенные Штаты гораздо более ограничены в ресурсах, чем готовы были признать мои коллеги по сенату… Разрыв между возможностями Украины и России в проецировании военной силы был огромен, и мы были неспособны в одиночку помочь украинцам сократить этот разрыв», — пишет Вэнс о визите.

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