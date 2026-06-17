Вэнс отметил, что все противоракеты США не могли удовлетворить потребности ВСУ

Вэнс в книге «Причастие: в поисках моего пути возвращения к вере» (Communion: Finding My Way Back to Faith) отметил, что в 2024 году на Мюнхенской конференции по безопасности беседовал с одним из ключевых украинских законодателей. Тот, по словам Вэнса, «отчаянно желал, чтобы США взмахнули волшебной палочкой и дали Украине то, в чем она нуждается». Вэнс, который в то время был американским сенатором, спросил, о каком именно количестве артиллерийских снарядов и ракет-перехватчиков идет речь. «А когда он ответил, я сказал ему (правдиво), что даже если бы мы отдали ему все, что у нас было, этого не хватило бы», — пояснил он.