Депутат Свищев: Трудовой кодекс России защищает одиноких родителей

Трудовой кодекс России защищает одиноких родителей, воспитывающих детей до 16 лет, прямо запрещая увольнять их по инициативе работодателя.
Об этом в беседе с РИА Новости напомнил депутат Государственной думы Дмитрий Свищев. Он отметил, что указанный запрет также распространяется на опекунов и попечителей лиц, не достигших 16-летнего возраста.
«Если одинокий родитель воспитывает ребёнка-инвалида, защита от увольнения действует до достижения ребёнком 18 лет…» — добавил парламентарий.
Ранее юрист Дмитрий Костин напомнил об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.