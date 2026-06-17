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Депутат Свищев: Трудовой кодекс России защищает одиноких родителей

Трудовой кодекс России защищает одиноких родителей, воспитывающих детей до 16 лет, прямо запрещая увольнять их по инициативе работодателя.

Трудовой кодекс России защищает одиноких родителей, воспитывающих детей до 16 лет, прямо запрещая увольнять их по инициативе работодателя.

Об этом в беседе с РИА Новости напомнил депутат Государственной думы Дмитрий Свищев. Он отметил, что указанный запрет также распространяется на опекунов и попечителей лиц, не достигших 16-летнего возраста.

«Если одинокий родитель воспитывает ребёнка-инвалида, защита от увольнения действует до достижения ребёнком 18 лет…» — добавил парламентарий.

Ранее юрист Дмитрий Костин напомнил об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.