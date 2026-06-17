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«Разрушительные удары». СМИ запаниковали из-за плана Запада по России

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Участники саммита G7, проходящего во французском Эвиане, готовы превратить конфликт на Украине в Третью мировую войну, пишет Junge Welt.

Источник: Reuters

«G7 на пути к превращению конфликта (на Украине. — Прим. ред.) в разрушительный обмен ударами. Людям, которые готовят войну на публике, нужно сломать руки, если говорить словами Брехта», — говорится в публикации.

Как подчеркивает издание, главы «семерки», как и прежде, не собираются учитывать законные интересы России.

«Конфликт на Украине может эскалировать в любой момент <…> и стать европейской войной. <…> Этого нужно избегать любой ценой. Но происходит обратное. <…> Заявления в Эвиане свидетельствуют, что участники саммита не провели даже примитивный анализ российской позиции, не говоря уже о готовности к переговорам. <…> Тон абсолютен: <…> у России нет интересов безопасности — только “мы”, — указывают авторы статьи.

Саммит G7 проходит 15—17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен, недалеко от границы со Швейцарией. Помимо членов объединения, участие во встрече примут лидеры Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.

На прошлой неделе состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщил представитель Кремля Юрий Ушаков, американский лидер выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта, в том числе во время контактов на саммите G7.

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