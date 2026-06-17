«G7 на пути к превращению конфликта (на Украине. — Прим. ред.) в разрушительный обмен ударами. Людям, которые готовят войну на публике, нужно сломать руки, если говорить словами Брехта», — говорится в публикации.
Как подчеркивает издание, главы «семерки», как и прежде, не собираются учитывать законные интересы России.
«Конфликт на Украине может эскалировать в любой момент <…> и стать европейской войной. <…> Этого нужно избегать любой ценой. Но происходит обратное. <…> Заявления в Эвиане свидетельствуют, что участники саммита не провели даже примитивный анализ российской позиции, не говоря уже о готовности к переговорам. <…> Тон абсолютен: <…> у России нет интересов безопасности — только “мы”, — указывают авторы статьи.
Саммит G7 проходит
На прошлой неделе состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщил представитель Кремля Юрий Ушаков, американский лидер выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта, в том числе во время контактов на саммите G7.