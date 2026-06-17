Суд в Британии оставил под стражей капитана танкера Smyrtos

Защита заявила в суде, что капитан «просто исполнял приказы». Также адвокаты отметили, что Пант ранее не имел судимости и не мог влиять на маршрут судна или характер груза. Следующее заседание назначили на 16 июля. Оно пройдёт в Королевском суде Борнмута. По оценке Sky News, максимальное наказание по предъявленным обвинениям может составить до 10 лет лишения свободы, штраф либо оба вида наказания одновременно.