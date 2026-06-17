Трамп дал Хегсету полномочия по наращиванию выпуска вооружений

«Настоящим я делегирую военному министру полномочия, предусмотренные разделами 708©(1) и 708 (d) Закона (об оборонном производстве — ред.), на обеспечение заключения добровольных соглашений и планов действий в целях содействия национальной обороне», — говорится в документе.