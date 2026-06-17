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Трамп дал Хегсету полномочия по наращиванию выпуска вооружений

Трамп дал Хегсету полномочия для устранения проблем в производстве вооружений.

ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал главе Пентагона Питу Хегсету полномочия для устранения проблем в производстве вооружений, следует из меморандума, с которым ознакомилось РИА Новости.

«Настоящим я делегирую военному министру полномочия, предусмотренные разделами 708©(1) и 708 (d) Закона (об оборонном производстве — ред.), на обеспечение заключения добровольных соглашений и планов действий в целях содействия национальной обороне», — говорится в документе.

Американский лидер утверждает, что использование этого механизма оправдано, поскольку уязвимость цепочек поставок и производственные узкие места могут подорвать выпуск боеприпасов, ракет и техники, необходимых для обороны страны.

В марте газета газета Financial Times сообщила, что США с начала операции в Иране израсходовали критически важные боеприпасы «на годы» вперед.

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