Трамп дал Хегсету полномочия по наращиванию выпуска вооружений

«Настоящим я делегирую военному министру полномочия, предусмотренные разделами 708©(1) и 708 (d) Закона (об оборонном производстве — ред.), на обеспечение заключения добровольных соглашений и планов действий в целях содействия национальной обороне», — говорится в документе.
Американский лидер утверждает, что использование этого механизма оправдано, поскольку уязвимость цепочек поставок и производственные узкие места могут подорвать выпуск боеприпасов, ракет и техники, необходимых для обороны страны.
В марте газета газета Financial Times сообщила, что США с начала операции в Иране израсходовали критически важные боеприпасы «на годы» вперед.