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У здания суда в Миннесоте произошли столкновения протестующих с силовиками

В США протестующие против антимиграционных арестов сцепились с полицией.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Столкновения протестующих против антимиграционных арестов с силовиками произошли у здания городского суда в Сент-Поле, штат Миннесота, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

«В Сент-Поле, штат Миннесота, произошли столкновения протестующих с сотрудниками Службы судебных приставов США», — пишет агентство.

Отмечается, что десятки протестующих собрались у здания федерального суда города, чтобы осудить аресты, связанные с обеспечением соблюдения иммиграционного законодательства. В ответ на это силовики применили против них перцовые баллончики.

В городе Миннеаполис, штат Миннесота, в начале января рейды Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) сопровождались протестами, агент ICE стрелял в женщину-водителя, которая отказалась остановиться и продолжила движение, хотя перед ней стояли правоохранители. Позже офицер приграничного патруля стрелял в вооруженного мужчину. И женщина, и мужчина скончались.

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