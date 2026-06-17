WSJ: США разрешат Ирану продавать нефть сразу после подписания меморандума

Один из источников газеты назвал это первоначальным ослаблением санкций. Он заявил, что разрешение на продажу сырья будет действовать в зависимости от того, выполнят ли власти Ирана требования США: откроют ли Ормузский пролив для судоходства и будут ли следовать договоренностям насчет иранской ядерной программы.