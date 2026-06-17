N12 и Al Arabiya опубликовали версии меморандума США и Ирана

По основным положениям опубликованные версии совпадают с проектом сделки, ранее представленным Ираном.
Согласно публикации N12, базовая версия меморандума включает пункты о временном исключении иранской нефти из-под действия санкций США на период переговоров, а также обязательство американской стороны обеспечить доступность иранских активов после подписания документа. В перечень из 12 пунктов, по данным израильского издания, входят следующие положения:
- Иран, США и их союзники прекращают боевые действия, в том числе на территории Ливана.
- Иран подтверждает обязательство не разрабатывать и не приобретать ядерное оружие.
- Стороны обязуются урегулировать вопрос вывоза запасов обогащенного урана.
- США и Иран проводят обсуждение вопросов обогащения урана и ядерных потребностей Ирана.
- На время переговоров Иран сохраняет статус-кво в своей ядерной программе.
- США снимают морскую блокаду, не вводят новые санкции и не наращивают военное присутствие в регионе на период переговоров.
- В течение 60 дней Иран обеспечивает безопасный проход коммерческих судов через Ормузский пролив без взимания платы.
- После вступления меморандума в силу США обязуются сделать замороженные иранские активы доступными для использования.
- В случае достижения окончательного соглашения США в течение 30 дней выводят войска и отменяют все санкции против Ирана.
- Окончательное соглашение предусматривает создание фонда в размере 300 миллиардов долларов для восстановления Ирана.
- На время переговоров США предоставляют Ирану временные исключения из санкций для продажи нефти.
- Проводятся переговоры между Ираном и Оманом с участием стран Персидского залива для определения договоренностей по судоходству и морским услугам.
В свою очередь, Al Arabiya опубликовал проект меморандума из 14 пунктов, который, по утверждению телеканала, будет подписан 19 июня. Среди пунктов арабской версии соглашения:
- Немедленное и постоянное прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан, с обязательством сторон не применять силу и не угрожать ее применением.
- Взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, отказ от вмешательства во внутренние дела.
- Проведение переговоров об окончательном соглашении в течение 60 дней с возможностью продления срока.
- США немедленно снимают морскую блокаду, в течение 30 дней восстанавливают судоходство до довоенного уровня и выводят войска из окрестностей Ирана в течение 30 дней после подписания финального соглашения.
- Иран в течение 30 дней обеспечивает безопасный проход торговых судов через Ормузский пролив, включая разминирование.
- США совместно с региональными партнерами разрабатывают план восстановления и развития Ирана с финансированием не менее 300 миллиардов долларов.
- США отменяют все санкции, включая односторонние ограничения, а также резолюции Совета Безопасности ООН и МАГАТЭ, по согласованному графику.
- Иран подтверждает отказ от ядерного оружия; вопрос о судьбе обогащенного урана и других ядерных аспектах решается в финальном соглашении.
- До заключения финального соглашения сохраняется статус-кво: Иран не расширяет ядерную программу, США не вводят новых санкций и не наращивают силы в регионе.
- Министерство финансов США немедленно выдает разрешения на экспорт иранской нефти, нефтехимической продукции и всех сопутствующих услуг.
- Замороженные активы Ирана разблокируются по мере прогресса переговоров и становятся полностью доступными для Центрального банка Ирана.
- Создается механизм контроля за выполнением окончательного соглашения.
- После подписания меморандума и подтверждения выполнения статей 4, 5, 10 и 11 стороны начинают переговоры по остальным пунктам.
- Финальное соглашение утверждается обязательной резолюцией Совета Безопасности ООН.
Как сообщили источники Reuters, частный инвестиционный фонд объемом 300 миллиардов долларов, предусмотренный рамочным соглашением, станет экономическим стимулом для заключения окончательной сделки. По данным агентства, более половины этой суммы уже выделено компаниями из США, стран Персидского залива, Азии, Южной Америки и Африки.
Иранский источник пояснил, что изначально Тегеран требовал от Вашингтона 400 миллиардов долларов репараций, однако США отказали, после чего возникла идея создания фонда. Средства планируется направить на проекты в энергетике, логистике, производстве и транспорте.
Ранее, 14 июня, США и Иран договорились о мирной сделке. Президент США Дональд Трамп объявил о разрешении на открытие Ормузского пролива и снятие блокады с морских портов Ирана. Подписание мирного соглашения намечено на 19 июня в Швейцарии.