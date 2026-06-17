Омск готовится к форуму «Россия — Казахстан»

Вопросы подготовки к форуму глава региона обсудил с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ходе рабочей встречи в Москве 25 мая.
Теперь подготовкой форума займется оргкомитет, в состав которого входят представители Министерства иностранных дел и Министерства экономического развития Российской Федерации, правоохранительных органов и структур безопасности, а также профильных министерств и ведомств Омской области.
Форум межрегионального сотрудничества Омск будет принимать уже в третий раз. В повестке — развитие и укрепление экономических, культурных и гуманитарных связей между странами, расширение прямых контактов, подписание межправительственных соглашений и меморандумов. Одна из важных тем форума — развитие судоходства реки Иртыш, связывающей Россию с Казахстаном и КНР.
Юбилей не за горами.
Президент РФ подписал указ о праздновании в 2028 году 400-летия начала освоения Россией Омского Прииртышья. Запланированы мероприятия федерального масштаба. Юбилей станет важным этапом в сохранении исторического наследия Омской области и развитии культурных, общественных проектов, сделает акцент на роли региона в освоении Сибири и укреплении государства на восточных рубежах страны.
Фото: Правительство Омской области.