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Омск готовится к форуму «Россия — Казахстан»

Губернатор Омской области Виталий Хоценко возглавил оргкомитет по подготовке XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Масштабное мероприятие состоится в августе 2026 года и организуется в плотном тандеме с федеральными ведомствами.

Источник: "Российская газета"

Вопросы подготовки к форуму глава региона обсудил с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ходе рабочей встречи в Москве 25 мая.

Теперь подготовкой форума займется оргкомитет, в состав которого входят представители Министерства иностранных дел и Министерства экономического развития Российской Федерации, правоохранительных органов и структур безопасности, а также профильных министерств и ведомств Омской области.

Форум межрегионального сотрудничества Омск будет принимать уже в третий раз. В повестке — развитие и укрепление экономических, культурных и гуманитарных связей между странами, расширение прямых контактов, подписание межправительственных соглашений и меморандумов. Одна из важных тем форума — развитие судоходства реки Иртыш, связывающей Россию с Казахстаном и КНР.

Юбилей не за горами.

Президент РФ подписал указ о праздновании в 2028 году 400-летия начала освоения Россией Омского Прииртышья. Запланированы мероприятия федерального масштаба. Юбилей станет важным этапом в сохранении исторического наследия Омской области и развитии культурных, общественных проектов, сделает акцент на роли региона в освоении Сибири и укреплении государства на восточных рубежах страны.

Фото: Правительство Омской области.