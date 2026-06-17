Омск готовится к форуму «Россия — Казахстан»

Форум межрегионального сотрудничества Омск будет принимать уже в третий раз. В повестке — развитие и укрепление экономических, культурных и гуманитарных связей между странами, расширение прямых контактов, подписание межправительственных соглашений и меморандумов. Одна из важных тем форума — развитие судоходства реки Иртыш, связывающей Россию с Казахстаном и КНР.