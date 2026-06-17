Реализация первого этапа запрета на импорт российского трубопроводного газа началась в Европейском союзе с 17 июня.
Как сообщает РИА Новости, этот запрет реализуется в рамках регламента о так называемом поэтапном отказе от энергоносителей России, утверждённого Советом ЕС в январе 2026 года.
Со среды в ЕС вступает в силу запрет на поставки российского газа по трубопроводу по краткосрочным контрактам.
Ранее депутат Госдумы Игорь Ананских в беседе с RT сообщил, что отказ от российских энергоресурсов спровоцировал коллапс экономики ЕС.