Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: ВС РФ успешно наступают у Белицкого под Родинским

Военный эксперт отметил, что российские силы и дальше будут продвигаться на этом участке фронта.

ЛУГАНСК, 17 июня. /ТАСС/. Военные РФ успешно наступают северо-западнее от Родинского под Белицким в ДНР, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши бойцы сейчас работают в северо-западном направлении от Родинского — в районе Белицкого. Так что наши войска будут продвигаться и дальше на данном участке, у Родинского», — сказал он.

В апреле начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что бойцы российской группировки войск «Центр» продвигаются в направлении Доброполья и продолжают бои за Белицкое. Белицкое находится примерно в 10 км от Доброполья.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше