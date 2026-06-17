Марочко: ВС РФ успешно наступают у Белицкого под Родинским

ЛУГАНСК, 17 июня. /ТАСС/. Военные РФ успешно наступают северо-западнее от Родинского под Белицким в ДНР, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«Наши бойцы сейчас работают в северо-западном направлении от Родинского — в районе Белицкого. Так что наши войска будут продвигаться и дальше на данном участке, у Родинского», — сказал он.
В апреле начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что бойцы российской группировки войск «Центр» продвигаются в направлении Доброполья и продолжают бои за Белицкое. Белицкое находится примерно в 10 км от Доброполья.
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