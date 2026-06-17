Из «Аллигаторового Алькатраса» вывезли нелегальных мигрантов

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Нелегальных мигрантов вывезли из центра предварительного содержания депортируемых из США, получившего неофициальное название «Аллигаторовый Алькатрас», на фоне угрозы ураганов во Флориде, сообщает телеканал NBC со ссылкой на заявление службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE).
«В связи с началом сезона ураганов служба ICE и власти штата Флорида вывезли нелегальных иммигрантов из… комплекса (“Аллигаторового Алькатраса” — ред.). В целях безопасности задержанных нелегальных иммигрантов мы перевели их в другие учреждения», — цитирует телеканал заявление службы.
NBC не уточняет точное число вывезенных мигрантов и название центров, куда их отправили.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщал, что расположенный в штате Флорида центр предварительного нахождения депортируемых из США нелегалов, получивший неофициальное название «Аллигаторовый Алькатрас», может быть закрыт уже в июне. По информации телеканала, оставшиеся 1,4 тысячи задержанных должны были быть вывезены с территории центра в ближайшие недели.
Центр предварительного содержания депортируемых из США нелегалов получил неофициальное название «Аллигаторовый Алькатрас» по аналогии с тюрьмой в Сан-Франциско. В мае прошлого года президент США Дональд Трамп отдал приказ восстановить и заново открыть Алькатрас для содержания «безжалостных и жестоких преступников Америки». По словам собеседников портала Axios, американский лидер еще не решил окончательно, что он хочет делать с одноименным островом в заливе Сан-Франциско, где располагается тюрьма.