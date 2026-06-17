Месси и Пеле остались за спиной: дубль Мбаппе с передач Олисе помог Франции победить Сенегал на ЧМ по футболу

Франция взяла верх над Сенегалом в стартовой игре мундиаля благодаря дублю Килиана Мбаппе с передач Майкла Олисе. После безликого первого тайма вице-чемпионы преобразились и едва не заработали пенальти за фол Садио Мане, однако рефери отказался ставить его даже после видеопросмотра. Затем за дело взялся форвард «Реала»: он обогнал Оливье Жиру и стал лучшим бомбардиром в истории сборной, а также обогнал Пеле и Месси в списке голеадоров чемпионатов мира. Между его голами в протокол успели вписать свои имена Брэдли Барколя — в первой же атаке после выхода на замену — и Ибрагим Мбайе, забивший гол-престижа.
Начало чемпионата мира для фаворитов пока получается, мягко говоря, неоднозначным. Приятное впечатление оставили разве что немцы, для которых любой результат в матче с Кюрасао, кроме разгромной победы, определённо считался бы провалом. Другие же ведущие сборные удивили со знаком минус, что лишь подогревало интерес к дебюту вице‑чемпионов мира. Тем более что Дидье Дешаму именно в Северной Америке предстоит написать последнюю главу в своей монографии под названием «Главный тренер сборной Франции».
Этот мундиаль станет последним турниром специалиста у руля национальной команды, и начинать путь ко второму Кубку мира он мог красиво — с реванша над Сенегалом. Именно африканцы в 2002 году приложили руку к невыходу из группы Зинедина Зидана, Тьерри Анри, Марселя Десайи и других звёзд трёхцветных того поколения.
Одной из главных интриг перед стартовым свистком оставался состав французов. В отличие от многих коллег, в распоряжении Дешама оказались настолько разноплановые и универсальные футболисты группы атаки, что определяться с выбором было наверняка приятно. Главный вопрос заключался не в том, где он разместит своих звёзд — в особенности Килиана Мбаппе и Майкла Олисе, — а какие роли им доверит.
В итоге наставник отправил в бой всех тех же, кого использовал в заключительном товарищеском матче против Северной Ирландии. Место в воротах занял Майк Меньян. Пару центральных защитников сформировали Дайо Упамекано и Уильям Салиба, а ответственными за фланги обороны были назначены Жюль Кунде и Тео Эрнандес. В опорной зоне действовал дуэт Адриена Рабьо и Орельена Тчуамени, на флангах в атаке расположились Дезире Дуэ и Олисе. Усман Дембеле занял позицию под нападающим, а Мбаппе — центрфорварда.
Пап Тиав отзеркалил схему Франции. В воротах привычно расположился Эдуар Менди, в центре обороны сыграли Мусса Ниакате и Калиду Кулибали. На флангах защиты вышли Эль‑Хаджи Малик Диуф и Крепин Диатта. Идрисса Гейе и Пап Гейе цементировали центр поля, Садио Мане и Исмаила Сарр действовали на флангах атаки, Ламин Камара примерил роль «десятки», а Николас Джексон появился на позиции центрфорварда.
Начать встречу фавориты решили в стиле «Пари Сен‑Жермен», выбив мяч в аут первым же касанием. Сенегальцы восприняли этот жест как подарок и в первой же атаке заработали угловой. Но довести дело до хоть мало‑мальски опасного момента им не удалось. Как оказалось позже, сенегальцам сподручнее было не взламывать оборону французов, а ловить её на контратаках; всё остальное время они больше думали о том, как не пропустить.
«Львы Теранги» решили воспользоваться той же тактикой, которая принесла им успех в финале Кубка Африки с Марокко (с поправкой на триумф на поле, а не поражение в кабинетах), которому не дали создать ни одного верного момента с игры. Плотная игра сенегальцев в обороне, в частности в центре поля, лишила французов пространства на чужой половине, а высокий прессинг позволил отрезать от мяча всю переднюю линию трёхцветных.
Зато перед паузой на водопой едва не открыл счёт Николас Джексон. Потеря в центре поля обернулась для французов молниеносной контратакой: форвард «Челси» протащил мяч от своих ворот до чужой штрафной. После удара в штангу мяч отскочил в пятку Меньяна и едва не залетел в ворота.
На хотя бы мало‑мальски равнозначный ответ фаворит до перерыва так и не сподобился. Казалось, на поле не хватало связующего звена между центральными полузащитниками и нападением, которым долгое время был Антуан Гризманн. А в заключительной атаке перед свистком арбитра сенегальцы снова упустили верный момент. Проводящий последний турнир за сборную Мане прострелил в центр штрафной, а вынырнувший из‑за спины Сарр в касание пробил с линии вратарской чуть выше перекладины.
Мало кто мог представить, что за тайм африканцы дважды простят вице‑чемпионов мира и ничего не позволят им создать у своих ворот: один жалкий удар и всего три касания мяча в чужой штрафной. Наглядным подтверждением отсутствия разнообразия в продвижении мяча в финальную треть стала статистика Мбаппе, которого впору было признавать худшим: ни одной успешной обводки из четырёх попыток, ни одного удара по воротам и всего 14 касаний мяча — почти в два раза меньше, чем у Меньяна.
Как никто другой, проблемы своей команды понимал Дешам, который явно нашёл правильные слова в перерыве и потянул за нужные нити. После паузы его подопечные начали вязать соперника по рукам и ногам. Уже за первые пять минут им удалось создать два момента, каждый из которых мог стать голевым. Сначала Дуэ остался неприкрытым и выстрелил издали, а затем Олисе получил передачу после отбора в центре поля и заставил Менди впервые вступить в игру по‑настоящему.
Оба эпизода возникли после ошибок сенегальцев в центре поля: сохранять концентрацию на протяжении долгого времени и не допускать брака против такого высококлассного соперника оказалось невыполнимой задачей. Не помогало даже возвращение в оборону футболистов группы атаки, а на исходе часа Мане и вовсе мог превратиться в антигероя встречи.
Мбаппе вырвался на оперативный простор, срезал угол по правому краю и вошёл в штрафную, где его встречал нападающий «Аль‑Насра». Понимая, что в скорости он уступает капитану соперника, сенегалец пошёл в подкат и, казалось, подсёк француза. Обслуживавший матч Алиреза Фагани фола не увидел и указал на угловой, но VAR призвал главного арбитра к монитору. Однако даже после видеопросмотра рефери не изменил свою точку зрения, объяснив решение тем, что форвард «Реала» сам инициировал контакт.
Впрочем, помощь арбитра французам не понадобилась. Буквально в следующей атаке Олисе гениальной проникающей передачей отрезал четверых защитников Сенегала, после чего Мбаппе, не глядя, в касание прошил Менди. Для 27‑летнего нападающего этот гол стал 13‑м на чемпионатах мира, что позволило ему обогнать Пеле и сравняться с Лионелем Месси в списке лучших бомбардиров финальных турниров.
После этого французы включили режим турбо и продолжили давить на болевые точки защиты соперника. Попытку сбить ритм мог предпринять Джексон, который слишком рано забежал за спины защитников и отправил мяч под перекладину из положения «вне игры». В остальном же подходов к чужой штрафной у сенегальцев не было.
Дешам, желая освежить нападение и упрочить преимущество, выпустил на концовку Брэдли Барколя вместо растворившегося Дембеле. И надо такому случиться, что вингер в первой же атаке заставил болельщиков скандировать свою фамилию. Форвард откликнулся на шикарную передачу низом Рабьо и мягким черпаком перекинул голкипера.
Впрочем, судьба решила отплатить Сенегалу за достойный первый тайм и вернуть должок за два нереализованных момента. Уже в компенсированное время юное дарование ПСЖ — Ибрагим Мбайе — мощным выстрелом под перекладину размочил счёт. Однако на авансцене в этот вечер суждено было оказаться другим футболистам — Олисе и Мбаппе.
Спустя минуту после пропущенного их связка снова сработала. Полузащитник «Баварии» в 35 метрах от чужих ворот одним движением избавился от двух опекунов, а когда один из них нарушил на нём правила, остановился. Однако судья встречу не остановил, и мяч докатился до Килиана, который, не долго думая, выстрелил издали и застал Менди врасплох, благодаря чему с 58 голами стал лучшим бомбардиром в истории сборной своей страны. Первым в соцсетях его поздравил уже бывший рекордсмен — Оливье Жиру. А сам Мбаппе, как и обещал на шоу Джеймса Кордена, отпраздновал гол жестом, имитирующим игру на флейте.