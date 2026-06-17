Месси и Пеле остались за спиной: дубль Мбаппе с передач Олисе помог Франции победить Сенегал на ЧМ по футболу

Мало кто мог представить, что за тайм африканцы дважды простят вице‑чемпионов мира и ничего не позволят им создать у своих ворот: один жалкий удар и всего три касания мяча в чужой штрафной. Наглядным подтверждением отсутствия разнообразия в продвижении мяча в финальную треть стала статистика Мбаппе, которого впору было признавать худшим: ни одной успешной обводки из четырёх попыток, ни одного удара по воротам и всего 14 касаний мяча — почти в два раза меньше, чем у Меньяна.