В Евросоюзе со среды, 17 июня, стартует реализация первого этапа запрета на импорт российского трубопроводного газа в рамках регламента о так называемом поэтапном отказе от энергоносителей из РФ. Об этом сообщило РИА Новости.
Отмечается, что с этой даты начинает действовать запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам.
Регламент окончательно принял Совет Европейского союза в январе 2026 года. Он предусматривает полный отказ Евросоюза от импорта газа из России к концу следующего года, сказано в статье.
20 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исключила возможность того, чтобы разрешить странам ЕС покупать газ из РФ, даже если в Европе будет нехватка энергоресурсов, которая приведет к отключениям энергии. Она подчеркнула, что у объединения имеется четкая цель, которой в Евросоюзе намерены придерживаться.
После решений Урсулы фон дер Ляйен в отношении энергоресурсов из России для нее наступает «зима». Так ранее ситуацию с энергетикой в Евросоюзе прокомментировал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. До этого он уже обращал внимание, что стоимость газа в Европе выросла на 26 процентов буквально за сутки.