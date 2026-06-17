«Никакого будущего у Украины в Евросоюзе нет. Все эти заявления о вступлении — от лукавого, заезженная на протяжении уже не одного десятка лет старая пластинка и наглое вранье. Украина — это глубоко больная территория, которую в Евросоюзе никто не ждет», — сказал Константинов.