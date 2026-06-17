СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости. Обещание Евросоюза принять в свой состав Украину — не более чем вранье и старая заезженная пластинка, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня сообщила, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в союз.
«Никакого будущего у Украины в Евросоюзе нет. Все эти заявления о вступлении — от лукавого, заезженная на протяжении уже не одного десятка лет старая пластинка и наглое вранье. Украина — это глубоко больная территория, которую в Евросоюзе никто не ждет», — сказал Константинов.
По его словам, в ЕС продолжают дурачить украинский народ, обещая «европряники».
«Евроинтеграция уже довела Украину до того, что люди бегут из страны, оставляя вместо себя города-призраки, а кладбища непрерывно растут и становятся больше, чем жилые поселки. И все потому, что (Владимиру) Зеленскому важно продолжение военных действий ради удержания власти», — сказал Константинов.