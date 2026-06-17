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МИД РФ: ЕАЭС готов принять заявку Узбекистана на членство

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) готов в кратчайшие сроки рассмотреть заявку Узбекистана на полноправное членство, если Ташкент решит её направить. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью газете «Известия».

Источник: Life.ru

«Если Узбекистан направит заявку, конечно, я думаю, она будет удовлетворена в соответствии с процедурой в максимально короткие сроки», — сказал дипломат.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Узбекистан, наряду с Ираном, Кубой и Молдавией, пока имеет статус государства-наблюдателя.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане строят атомную электростанцию, которая, по словам президента Шавката Мирзиёева, не имеет аналогов в мире. Он отметил, что проект объединяет передовые технологии маломодульной и крупной атомной генерации. Уникальность станции также подчёркивал российский лидер Владимир Путин.

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