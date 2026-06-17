МИД РФ: ЕАЭС готов принять заявку Узбекистана на членство

«Если Узбекистан направит заявку, конечно, я думаю, она будет удовлетворена в соответствии с процедурой в максимально короткие сроки», — сказал дипломат.
Ранее сообщалось, что в Узбекистане строят атомную электростанцию, которая, по словам президента Шавката Мирзиёева, не имеет аналогов в мире. Он отметил, что проект объединяет передовые технологии маломодульной и крупной атомной генерации. Уникальность станции также подчёркивал российский лидер Владимир Путин.
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