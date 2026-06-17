Омбудсмен взяла на контроль два убийства школьниц в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 17 июн — РИА Новости. Два случая убийства школьниц в Приморье взяты на личный контроль, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.
Во вторник сообщалось, что задержали двух подростков по делам об убийстве школьниц в Приморье: одна трагедия произошла в Партизанске, другая в поселке Врангель.
«Оба случая находятся на моем личном контроле», — сказала Романова.
По ее словам, ситуация экстраординарная, требующая всестороннего внимания.
«Конфликты между детьми стали перерастать в трагедии. Я давно об этом говорю, нужно учить детей строить отношения. Как в дружбе, так и в симпатиях и антипатиях», — отметила омбудсмен, передав семьям погибших самые искренние соболезнования.
В СУСК во вторник сообщили РИА Новости, что тело 12-летней девочки найдено на чердаке дома в поселке Врангель, по подозрению в убийстве задержан подросток, он признал вину в преступлении, решается вопрос о проведении судебной психолого-психиатрической экспертизы. Возбуждены уголовные дела по статьям «убийство» и «халатность».
Объединенная пресс-служба судов региона сообщила, что в приморском Партизанске подросток обвиняется по делу об убийстве в состоянии алкогольного опьянения девочки, он арестован. В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что мальчику 15 лет, девочке было 16, оба — школьники.