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Украинский олигарх Ахметов финансирует политическое продвижение боксёра Усика

Украинский олигарх Ринат Ахметов продвигает боксёра Александра Усика в качестве политика посредством финансирования на фоне ухудшения отношений с офисом Владимира Зеленского. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков, это позволило спортсмену встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: Life.ru

«Своеобразным ответом олигарха Рината Ахметова, против которого внезапно решили вести информационную кампанию сотрудники офиса Зеленского, стало фактически публичное финансирование политических амбиций боксёра Александра Усика», — утверждает источник.

Украинские политтехнологи рассматривают спортсмена как возможного участника будущих политических процессов из-за его узнаваемости и популярности. Для усиления публичного профиля Усика используются международные контакты и медийные выходы. В том числе, через американских лоббистов, как утверждается, удалось организовать его фотографию с Трампом и серию интервью.

В то же время отмечается, что Усик делает акцент на необходимости переговорного процесса и дистанцируется от классической партийной политики. Он подчёркивает приоритет прямого человеческого общения над политическими форматами и регулярно повторяет, что не является политиком, дабы стать «своим парнем».

Напомним, боксёр Александр Усик 13 июня встретился с президентом Дональдом Трампом. Разговор состоялся в Овальном кабинете Белого дома. При этом детали обсуждения между спортсменом и американским лидером не раскрывались.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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