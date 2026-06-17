Украинский олигарх Ахметов финансирует политическое продвижение боксёра Усика

В то же время отмечается, что Усик делает акцент на необходимости переговорного процесса и дистанцируется от классической партийной политики. Он подчёркивает приоритет прямого человеческого общения над политическими форматами и регулярно повторяет, что не является политиком, дабы стать «своим парнем».