Посол России в Гаване обсудил помощь Кубе с представителем ООН

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства, уточняется, что Коронелли провел встречу с региональным директором организации во вторник.
«Они (Коронелли и Савелли — ред.) обсудили широкий диапазон вопросов, в том числе перспективы продолжения поддержки Кубы в рамках финансирования России для Всемирной продовольственной программы», — говорится в сообщении.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Алимов рассказал в интервью РИА Новости, что Россия планирует поставку продуктов на Кубу по линии Всемирной продовольственной программы ООН.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.