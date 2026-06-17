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Посол России в Гаване обсудил помощь Кубе с представителем ООН

Посол Коронелли обсудил с региональным директором WFP помощь Кубе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Посол России в Гаване Виктор Коронелли обсудил помощь Кубе с региональным директором Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) в Латинской Америке и странах Карибского бассейна Леной Савелли, говорится в заявлении посольства РФ на Кубе.

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства, уточняется, что Коронелли провел встречу с региональным директором организации во вторник.

«Они (Коронелли и Савелли — ред.) обсудили широкий диапазон вопросов, в том числе перспективы продолжения поддержки Кубы в рамках финансирования России для Всемирной продовольственной программы», — говорится в сообщении.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Алимов рассказал в интервью РИА Новости, что Россия планирует поставку продуктов на Кубу по линии Всемирной продовольственной программы ООН.

США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.

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