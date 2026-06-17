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ВС США атаковали предполагаемое судно наркоторговцев в Тихом океане

Американские военные атаковали предполагаемое судно наркоторговцев в Тихом океане. В результате удара погиб один человек.

Американские военные атаковали предполагаемое судно наркоторговцев в Тихом океане. В результате удара погиб один человек.

Об этом проинформировало в социальной сети X Южное командование ВС Соединённых Штатов (SOUTHCOM). Утверждается, что судно следовало «по известным маршрутам наркотрафика».

«В ходе удара был убит один наркотеррорист, двое других мужчин выжили», — отмечается в публикации.

В конце мая сообщалось о гибели троих человек в результате удара США по предполагаемому судну наркоторговцев в Тихом океане.

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