ВС США атаковали предполагаемое судно наркоторговцев в Тихом океане

Американские военные атаковали предполагаемое судно наркоторговцев в Тихом океане. В результате удара погиб один человек.
Об этом проинформировало в социальной сети X Южное командование ВС Соединённых Штатов (SOUTHCOM). Утверждается, что судно следовало «по известным маршрутам наркотрафика».
«В ходе удара был убит один наркотеррорист, двое других мужчин выжили», — отмечается в публикации.
В конце мая сообщалось о гибели троих человек в результате удара США по предполагаемому судну наркоторговцев в Тихом океане.