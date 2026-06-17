МИД: Россия не рассчитывает на посредничество ООН в урегулировании на Украине

Москва не рассчитывает на то, что ООН сыграет роль посредника в урегулировании вооружённого конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов.
По его словам, прозвучавшим в беседе с газетой «Известия», каких-либо оснований для того, чтобы Москва вступала в переговоры такого характера, в настоящий момент нет.
«Посредничество со стороны Организации Объединённых Наций? Я не вижу потенциала у ООН для этого», — сказал Алимов.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к проведению переговоров по урегулированию украинского конфликта.