«Акцент на беспилотных технологиях»: что покажет Россия на международной выставке в Минске

В Минске 17 июня стартует международная выставка инновационных технологий в сфере безопасности «Национальная безопасность. Беларусь — 2026». В рамках этого мероприятия Россия представит целый ряд разработок. Премьерой станет БПЛА «Сокол», созданный для мониторинга и наблюдения. Помимо этого, будет продемонстрирован передвижной пункт управления (ППУ) беспилотными авиационными комплексами Supercam, а «Калашников» покажет новейшие дроны «КУБ-10МЭ» и «РУС-ПЭ» и другие разработки. По мнению экспертов, БПЛА стали новым технологическим трендом не только в военной, но и гражданской отрасли.
В Минске с 17 по 19 июня пройдёт международная выставка инновационных разработок в сфере безопасности «Национальная безопасность. Беларусь — 2026».
На этом мероприятии Россия представит ряд передовых решений, некоторые из которых будут показаны впервые.
Как отмечают в «Рособоронэкспорте», в текущем году одной из основных тем отечественной экспозиции станут беспилотные технологии.
«Основные акценты сделаны на достижениях оборонно-промышленного комплекса страны в области беспилотных технологий, средств оснащения и экипировки сотрудников спецподразделений, а также систем кибербезопасности», — сообщили в пресс-службе организации.
Так, впервые будет продемонстрирован новейший БПЛА «Сокол», модернизированные беспилотники Supercam, передовые дроны производства «Калашников», новейший снайперский комплекс Specter и ряд других разработок.
Беспилотные новинки.
Беспилотный авиационный комплекс «Сокол» — одна из главных российских премьер в Минске.
БПЛА «Сокол» © Предоставила официальный представитель разработчиков Екатерина Згировская.
Как сообщает разработчик, дрон предназначен для оптико-электронного мониторинга и наблюдения в любое время суток. Это может пригодиться, например, в ходе поисково-спасательных мероприятий.
От других наблюдательных дронов «Сокол» отличается аэродинамической схемой крыла. Беспилотник имеет Х-образный профиль (как у БПЛА «Ланцет»), что значительно повышает его лётные качества.
При этом, как подчёркивают инженеры, конструкция фактически исключает ошибочные действия при сборке или регулировке изделия — для этого не требуются дополнительные инструменты.
«Такая схема обеспечивает стабильность в полёте, позволяет выдерживать сильную ветровую нагрузку, повышает управляемость и точность наблюдения. “Сокол” может летать тогда, когда многие другие аппараты не справляются», — заявил разработчик.
По данным производителя, дрон сохраняет лётные качества при порывах ветра до 18 м/с и температурах от −40 °С до +50 °С. Его крейсерская скорость достигает 100 км/ч. Размах крыла составляет примерно 1,2 м. Время в воздухе — более трёх часов.
«Сокол» оснащён электродвигателем, взлетает с пневматической катапульты. Развёртывание комплекса и наземных систем занимает не более 15 минут.
«Возможен также экспресс-старт с транспортного средства в экстренных ситуациях, когда необходимо очень быстро прибыть на местность и осуществить запуск поискового беспилотного летательного аппарата — подготовка и старт “Сокола” займут около двух минут», — сообщили в пресс-службе разработчика.
Кроме того, в рамках российской экспозиции будет также впервые показан передвижной пункт управления (ППУ) для дронов семейства Supercam производства ГК «Беспилотные системы».
Как сообщили в пресс-службе компании, ППУ предназначен для скрытой транспортировки беспилотных авиационных комплексов, их запуска и управления аппаратами и полезной нагрузкой.
«ППУ с БПЛА Supercam S350 получили положительные отзывы по результатам применения в зоне СВО за быстрый запуск БПЛА, мобильность и высокую проходимость автомобиля. В закрытом положении кузова автомобиль ничем не отличается от других машин, с него можно производить скрытый оперативный запуск БПЛА — время развёртывания не превышает двух минут», — подчёркивает разработчик.
БПЛА «Сокол», Supercam S180 и SX350.
© Предоставила официальный представитель разработчиков Екатерина Згировская.
Напомним, Supercam S350 применяется в зоне СВО в том числе для ведения воздушной разведки в любое время суток, обнаружения целей и осуществления объективного контроля.
На выставке в Минске аппарат будет представлен в двух версиях — «гражданский» S350 и экспортный «военизированный» С350М-Э.
Кроме того, российские разработчики презентуют и беспилотник с вертикальным взлётом и посадкой Supercam SX350.
Дрон может эффективно применяться для патрулирования приграничных районов, для обследования протяжённых объектов, таких как линии электропередач, выполнять поисково-спасательные задачи, вести экологический мониторинг.
Гости выставки могут ознакомиться также с новым скоростным разведчиком Supercam S180.
Он компактнее, чем S350, обладает более высокой крейсерской скоростью и способен преодолевать участки с большим насыщением средств ПВО противника.
По словам разработчика, S180 под силу воздушный мониторинг и аэрофотосъёмка для решения задач геодезии и картографии, кадастра, охраны окружающей среды, проведения спасательных работ при пожарах, а также для контроля состояния промышленных объектов.
«Все БПЛА линейки Supercam оснащены новыми защищёнными каналами связи, могут работать в режиме ретранслятора, обеспечивают устойчивую передачу данных в условиях сложного рельефа или активного радиоэлектронного подавления, например, при обеспечении связи с удалёнными наземными группами», — подчеркнули в компании.
Дроны и винтовки.
Ряд передовых разработок традиционно покажет и отечественный оружейный концерн «Калашников».
В их числе, например, новейшие беспилотники «КУБ-10МЭ» и «РУС-ПЭ», разработанные с учётом опыта СВО.
Так, «КУБ-10МЭ» предназначен для высокоточного поражения вражеской военной техники, военных объектов и личного состава.
Беспилотники «РУС-ПЭ» и «КУБ-10МЭ».
© Калашников.
Дальность полёта дрона — свыше 100 км, он способен выполнять задачи на высотах от 80 до 1800 м с крейсерской скоростью 120 км/ч, в любое время суток.
Аппарат устойчив к порывам ветра до 10 м/с и температурам от −30 °С до +40 °С.
«Новый УБ от “Калашникова” отличается от аналогичных изделий наличием оптико-электронной системы наведения, позволяющей поражать движущиеся цели, а также более высокой защищённостью от средств РЭБ и ПВО», — пояснили в «Калашникове».
В свою очередь, «РУС-ПЭ» предназначен для работы на оперативной дистанции и представляет собой носитель боезаряда с Х-образной схемой крепления аэродинамических поверхностей. Запускается беспилотник из специального контейнера.
«Двухканальная гиростабилизированная оптическая система ГСН позволяет обнаруживать и идентифицировать стационарные и движущиеся цели в автоматическом режиме, используя технологии искусственного интеллекта», — отметили в компании.
Продолжительность полёта «РУС-ПЭ» составляет до 30 минут, крейсерская скорость — около 140 км/ч.
Помимо БПЛА, «Калашников» представит десантный катер «БК-16Э», скоростную десантно-штурмовую лодку «БК-10» и судно на воздушной подушке с гибкими скегами «Хаска-10».
Ко всему прочему, международной публике будет продемонстрирован новейший отечественный снайперский комплекс Specter производства «Московской Оружейной Компании» (BespokeGun).
«Изделие спроектировано на основе выводов боевого применения в зоне СВО винтовок BespokeGun предыдущего поколения — Raptor. В винтовку Specter заложен многократный запас прочности, что позволяет ей выдерживать экстремальные нагрузки и стабильно работать в условиях максимально жёсткой эксплуатации и критичных загрязнений», — заявляет разработчик.
Снайперский комплекс Specter.
© Рособоронэкспорт.
По данным производителя, винтовка выпускается в нескольких популярных калибрах, а кучность стрельбы составляет 0,3 MOA (угловых минут).
«Новый технологический тренд».
В разговоре с RT эксперты обратили внимание на то, что отрасль беспилотных технологий является одной из самых быстроразвивающихся в настоящее время.
При этом, по мнению специалистов, опыт применения БПЛА в зоне СВО позволил значительно простимулировать разработку новых высококачественных систем.
«То, что применяется в вооружённых силах, может применяться и в гражданской области, и наоборот. Например, для доставки каких-нибудь грузов, для опрыскивания полей, поиска, наблюдения и так далее. Беспилотники прочно заняли место нового технологического тренда», — сказал в интервью RT военный эксперт Виктор Литовкин.
В свою очередь, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев в разговоре с RT высоко оценил уровень военно-технического сотрудничества между Россией и Белоруссией и отметил, что отечественные разработки будут интересны Минску.
«У нас союзное государство. Уровень военно-промышленного сотрудничества и так очень высокий, но он продолжит расти. И в рамках наших отношений подобные разработки имеют большое значение в вопросах обеспечения безопасности», — подчеркнул специалист.