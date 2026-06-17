«Акцент на беспилотных технологиях»: что покажет Россия на международной выставке в Минске

В Минске 17 июня стартует международная выставка инновационных технологий в сфере безопасности «Национальная безопасность. Беларусь — 2026». В рамках этого мероприятия Россия представит целый ряд разработок. Премьерой станет БПЛА «Сокол», созданный для мониторинга и наблюдения. Помимо этого, будет продемонстрирован передвижной пункт управления (ППУ) беспилотными авиационными комплексами Supercam, а «Калашников» покажет новейшие дроны «КУБ-10МЭ» и «РУС-ПЭ» и другие разработки. По мнению экспертов, БПЛА стали новым технологическим трендом не только в военной, но и гражданской отрасли.