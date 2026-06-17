Вице-президент США Джей Ди Вэнс ещё в 2024 году предупреждал, что у США нет достаточного объёма ресурсов, чтобы помогать Украине. Об этом сказано в его новой книге «Причастие: поиск пути обратно к вере».
В своих мемуарах политик рассказывает, как вс качестве сенатора посетил в 2024 году Мюнхенскую конференцию по безопасности. Он также пытался донести свою точку зрения до других членов Сената Конгресса США.
«Разрыв между возможностями Украины и России в проецировании военной силы был огромен, и мы были неспособны в одиночку помочь украинцам сократить этот разрыв», — написал вице-президент о визите в Мюнхен.
Напомним, в сентябре 2025 года Джей Ди Вэнс заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп уверен, что украинский конфликт наносит ущерб России, Украине и самим США. Он добавил, что американское руководство хочет прекратить боевые действия.
В середине апреля 2026 года Джей Ди Вэнс заявил, что остановка прямых поставок американского оружия киевскому режиму стала одним из главных достижений нынешней администрации США. Политик подчеркнул, что выступал за прекращение финансовой поддержки Украины и не поменял свою точку зрения.