В России объявили в розыск журналиста-иноагента Аркадия Бабченко

Журналиста и писателя Аркадия Бабченко*, признанного иностранным агентом в России, объявили в розыск по уголовной статье.
Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на базу МВД России. По какой именно статье УК разыскивают Бабченко, не сообщается.
В субботу, 13 июня, стало известно о задержании в Ереване блогера Михаила Вербицкого**, призывавшего к ударам по России.
* Внесён Минюстом России в реестр иноагентов, Росфинмониторингом включён в список террористов и экстремистов.
** Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.