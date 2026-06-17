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В России объявили в розыск журналиста-иноагента Аркадия Бабченко

Журналиста и писателя Аркадия Бабченко*, признанного иностранным агентом в России, объявили в розыск по уголовной статье.

Журналиста и писателя Аркадия Бабченко*, признанного иностранным агентом в России, объявили в розыск по уголовной статье.

Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на базу МВД России. По какой именно статье УК разыскивают Бабченко, не сообщается.

В субботу, 13 июня, стало известно о задержании в Ереване блогера Михаила Вербицкого**, призывавшего к ударам по России.

* Внесён Минюстом России в реестр иноагентов, Росфинмониторингом включён в список террористов и экстремистов.

** Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.