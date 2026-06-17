Лидеры G7 выступили за мирное урегулирование споров в Тайваньском проливе

ПАРИЖ, 17 июня. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) выступают за мирное урегулирование споров в Тайваньском проливе и не поддерживают односторонних попыток изменить статус-кво. Об этом говорится в совместном заявлении по геополитическим вопросам участников саммита во Франции.
«Мы подчеркиваем важность свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона на основе верховенства права. Мы подтверждаем, что выступаем против любых односторонних попыток изменить статус-кво, особенно за счет применения силы или при помощи принуждения, в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также в Тайваньском проливе», — говорится в документе.
В нем отмечается, что любые разногласия «должны решаться мирно и при помощи диалога».
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань — это один из регионов КНР.