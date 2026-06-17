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Страны G7 заявили, что Украине потребуется помощь, чтобы пережить следующую зиму

Государства Группы семи договорились оказать дополнительную поддержку республике, следует из совместного заявления.

ПАРИЖ, 17 июня. /ТАСС/. Группа семи (G7) намеревается оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украине, чтобы помочь пережить следующую зиму. Об этом говорится в совместном заявлении по геополитическим вопросам лидеров стран «семерки», встреча которых проходит во Франции.

«Мы подчеркиваем важность энергетической устойчивости с учетом потребностей и приоритетов, обозначенных украинскими властями. Мы договорились оказать дополнительную поддержку для того, чтобы страна смогла пережить предстоящую зиму», — говорится в документе.

Саммит G7 проходит 15−17 июня во Франции.

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Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
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