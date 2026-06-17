Европейские лидеры прибыли на саммит «Большой семерки» (G7) во Франции как политические банкроты, поддержка этих политиков в собственных странах упала до рекордно низких значений, заявил французский журналист Винсент Эрвуэ.
Он назвал мероприятие «собранием лузеров».
«Это саммит лузеров, вы заметили? Европейцы, которые собрались в Эвиане, — все они лузеры. Британский лидер пробил дно своей непопулярности; немецкий — презираем в своей стране всего после года правления; французский — находится в конце своего мандата, тут и говорить не о чем…» — сказал он в эфире местного телеканала Cnews.
Кроме того, как отметил журналист, восьми пунктов в опросах общественного мнения лишился премьер-министр Канады Марк Карни. Также, по словам Эрвуэ, «растеряла былую силу» глава итальянского правительства Джорджа Мелони. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп, в свою очередь, принимает участие в саммите как триумфатор.
«Получается, что Трамп появится посреди этих карликов с ощущением полного триумфа. Пишет ли пресса об этом? Нет, к сожалению», — добавил журналист.
Саммит проходит с 15 по 17 июня в городе Эвиан-ле-Бен возле границы со Швейцарией.
Напомним, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев выразил мнение, что страны ЕС на саммите G7 попытаются сорвать мирные переговоры по Украине. Он также обвинил Евросоюз в попытках навязать устаревшие и нереалистичные решения.