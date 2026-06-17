Журналист Эрвуэ назвал встречу стран G7 во Франции «саммитом лузеров»

«Это саммит лузеров, вы заметили? Европейцы, которые собрались в Эвиане, — все они лузеры. Британский лидер пробил дно своей непопулярности; немецкий — презираем в своей стране всего после года правления; французский — находится в конце своего мандата, тут и говорить не о чем…» — сказал он в эфире местного телеканала Cnews.