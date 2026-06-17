Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист Эрвуэ назвал встречу стран G7 во Франции «саммитом лузеров»

Журналист Эрвуэ заявил, что Стармер, Мерц, Макрон и Карни, участвующие в саммите G7 во Франции, стали политическими банкротами.

Источник: Аргументы и факты

Европейские лидеры прибыли на саммит «Большой семерки» (G7) во Франции как политические банкроты, поддержка этих политиков в собственных странах упала до рекордно низких значений, заявил французский журналист Винсент Эрвуэ.

Он назвал мероприятие «собранием лузеров».

«Это саммит лузеров, вы заметили? Европейцы, которые собрались в Эвиане, — все они лузеры. Британский лидер пробил дно своей непопулярности; немецкий — презираем в своей стране всего после года правления; французский — находится в конце своего мандата, тут и говорить не о чем…» — сказал он в эфире местного телеканала Cnews.

Кроме того, как отметил журналист, восьми пунктов в опросах общественного мнения лишился премьер-министр Канады Марк Карни. Также, по словам Эрвуэ, «растеряла былую силу» глава итальянского правительства Джорджа Мелони. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп, в свою очередь, принимает участие в саммите как триумфатор.

«Получается, что Трамп появится посреди этих карликов с ощущением полного триумфа. Пишет ли пресса об этом? Нет, к сожалению», — добавил журналист.

Саммит проходит с 15 по 17 июня в городе Эвиан-ле-Бен возле границы со Швейцарией.

Напомним, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев выразил мнение, что страны ЕС на саммите G7 попытаются сорвать мирные переговоры по Украине. Он также обвинил Евросоюз в попытках навязать устаревшие и нереалистичные решения.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше