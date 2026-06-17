Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страны G7 договорились увеличить поставки оружия Украине

Лидеры стран «Группы семи» на саммите во французском Эвиан-ле-Бене согласовали новые меры по поддержке Киева и ужесточению санкции против России. Участники встречи обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе, сообщается в совместном заявлении стран.

Лидеры стран «Группы семи» на саммите во французском Эвиан-ле-Бене согласовали новые меры по поддержке Киева и ужесточению санкции против России. Участники встречи обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе, сообщается в совместном заявлении стран.

Участники саммита подчеркнули, что для введения дополнительных мер против нефтяного и газового секторов сейчас сложился наиболее удачный момент. Поводом для этого стало подписание президентом США Дональдом Трампом соглашения об открытии стратегического Ормузского пролива.

Одновременно с этим лидеры G7 подтвердили курс на «неизменную поддержку Украины». В частности, они планируют нарастить поставки современных комплексов противовоздушной обороны, дополнительных зенитных систем, ракет-перехватчиков, а также вооружения дальнего радиуса действия.

О том, как проходит саммит G7, — в материале «Ъ» «Дональд Трамп вернулся на Украину».

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше