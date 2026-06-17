Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шатилов: Калининград сохраняет высокую миграционную привлекательность

Калининград является одним из самых привлекательных для жизни и покупки недвижимости городов в России.

Калининград является одним из самых привлекательных для жизни и покупки недвижимости городов в России.

Об этом сообщил заместитель научного руководителя Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов.

В исследовании Шатилова, текст которого приводит РИА Новости, отмечается, что Калининград по итогам первого полугодия 2026 года сохраняет миграционную привлекательность наряду с Ярославлем, Сочи, Новороссийском, Владимиром, Краснодаром, Грозным, Тюменью и Тверью.

Ранее Шатилов назвал Калининград в числе российских городов с наиболее высоким уровнем жизни.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше