Шатилов: Калининград сохраняет высокую миграционную привлекательность

Калининград является одним из самых привлекательных для жизни и покупки недвижимости городов в России.
Об этом сообщил заместитель научного руководителя Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов.
В исследовании Шатилова, текст которого приводит РИА Новости, отмечается, что Калининград по итогам первого полугодия 2026 года сохраняет миграционную привлекательность наряду с Ярославлем, Сочи, Новороссийском, Владимиром, Краснодаром, Грозным, Тюменью и Тверью.
Ранее Шатилов назвал Калининград в числе российских городов с наиболее высоким уровнем жизни.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше