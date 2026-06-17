Лидеры G7 вновь заявили о планах по денуклеаризации КНДР

«Подтверждаем приверженность полной денуклеаризации КНДР в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН», — говорится в документе.
14 июня МИД КНДР опубликовал заявление, в котором подчеркивалось, что «вопрос о денуклеаризации КНДР окончательно и бесповоротно закрыт». В МИД также подчеркнули, что статус страны как ядерной державы необратим.
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