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Грабители в Британии вырвали из стены банкомат при помощи экскаватора

В Кембриджшире грабители вырвали из стены банкомат при помощи экскаватора.

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Грабители в британском Кембриджшире при помощи украденного экскаватора вырвали из стены здания вмонтированный в нее банкомат, сообщает издание Sun.

«Шокирующий момент, когда группа людей в масках совершила налет с использованием экскаватора, чтобы вырвать банкомат из здания», — пишет издание.

Издание прикрепляет кадры дерзкого ограбления с камер видеонаблюдения. На них видно, что грабители посреди ночи подогнали в офису банка экскаватор, вырвали банкомат, загрузили его в багажник своего автомобиля и уехали.

Полиция ведет поиски нападавших и предполагает, что экскаватор был также украден. Предполагается, что в банкомате находились десятки тысяч фунтов стерлингов.