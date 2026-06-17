Постпред РФ в Вене ответил на высказывание немецкого генерала

ВЕНА, 17 июня. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ответил на заявление командующего ВВС ФРГ Хольгера Нойманна о возможности ударов по России со стороны НАТО.
«Он, должно быть, очень опытный немецкий генерал, сражавшийся и побеждавший во многих битвах, раз делает подобные заявления», — написал Ульянов в X.
Ранее Нойманн заявил в интервью The Telegraph, что в случае конфликта с Россией НАТО будет наносить удары по Калининграду и Кольскому полуострову. При этом он утверждал, что Германия готова вступить в конфликт «уже сегодня ночью».