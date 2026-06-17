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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщили в информационном центре о ситуации на автоподходах к мосту.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщили в информационном центре о ситуации на автоподходах к мосту.

Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В субботу, 13 июня, движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту также временно перекрывали.

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