Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщили в информационном центре о ситуации на автоподходах к мосту.
Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
В субботу, 13 июня, движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту также временно перекрывали.
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