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«Вот-вот увидим». На Западе заявили о решающем моменте в СВО

Аналитик Фриман: Россия завершит конфликт на Украине на своих условиях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Конфликт на Украине завершится на российских условиях, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала.

«По‑моему, мы вот-вот увидим российское наступление, в результате которого конфликт завершится на условиях России», — отметил он.

Вместе с тем Фриман подчеркнул, что сейчас в украинской политике доминирует «нацистская толпа», которой, по его мнению, в итоге придется эмигрировать.

По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки освободили Новый Донбасс, 120 зданий в Константиновке в ДНР, нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, сборки и запуска дальних беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Противник потерял порядка 1330 военнослужащих.