МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Конфликт на Украине завершится на российских условиях, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала.
«По‑моему, мы вот-вот увидим российское наступление, в результате которого конфликт завершится на условиях России», — отметил он.
Вместе с тем Фриман подчеркнул, что сейчас в украинской политике доминирует «нацистская толпа», которой, по его мнению, в итоге придется эмигрировать.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки освободили Новый Донбасс, 120 зданий в Константиновке в ДНР, нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, сборки и запуска дальних беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Противник потерял порядка 1330 военнослужащих.