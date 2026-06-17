Задержанного за убийство девочки подростка могут отправить на лечение

«В таком возрасте он не может быть привлечен к уголовной ответственности. По некоторым преступлениям, в том числе и за убийство, человек привлекается к ответственности с 14 лет. Дети (до 14 лет — ред.), которые совершают такие серьезные преступления, изолируются от общества», — сказал собеседник агентства.