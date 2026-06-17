Задержанного за убийство девочки подростка могут отправить на лечение

ВЛАДИВОСТОК, 17 июн — РИА Новости. Мальчика, которого задержали по подозрению в убийстве 12-летней девочки в поселке Врангель Приморского края, из-за его возраста нельзя привлечь к уголовной ответственности, в случае выявления у него психиатрического заболевания его направят на лечение, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Накануне в управлении РИА Новости сообщили, что тело 12-летней девочки найдено на чердаке дома в поселке Врангель, по подозрению в убийстве задержан подросток, он признал вину, решается вопрос о проведении судебной психолого-психиатрической экспертизы. Возбуждены уголовные дела по статьям «убийство» и «халатность».
«В таком возрасте он не может быть привлечен к уголовной ответственности. По некоторым преступлениям, в том числе и за убийство, человек привлекается к ответственности с 14 лет. Дети (до 14 лет — ред.), которые совершают такие серьезные преступления, изолируются от общества», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что после прохождения определенной процедуры их могут поместить в центр временной изоляции для несовершеннолетних.
«Но нужно уточнить, осознавал ли ребенок свои действия, мог ли руководить ими. Если у него какое-то психиатрическое заболевание, то будет принудительное лечение», — добавил собеседник агентства.
В правоохранительных органах РИА Новости во вторник сообщали, что дети были знакомы, между ними произошел конфликт. Мальчику 12 лет, он из обычной семьи. По данным УМВД, подростки не состояли на профилактическом учете.