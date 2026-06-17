Скворцова: «Онкорну» можно будет назначать на более ранних стадиях лечения

Новую российскую вакцину «Онкорна», предназначенную для терапии колоректального рака, можно будет назначать на более ранней стадии лечения.
Об этом РИА Новости сообщила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова. Она отметила, что раннее назначение «Онкорны» будет возможным при наличии подтверждённой микросателлитной нестабильности опухоли.
«…Можно назначать терапию и на более ранних стадиях», — отметила Скворцова.
В начале июня сообщалось, что российские учёные разработали новые препараты для лечения глиомы мозга.