Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сыну Болсонару вынесли заочный приговор за попытку помешать процессу над отцом

Верховный суд Бразилии заочно приговорил Эдуарду Болсонару, сына бывшего президента страны Жаира Болсонару, к четырём годам и двум месяцам тюремного заключения. Причина — попытка воспрепятствовать судебному процессу над отцом, сообщает портал G1.

Источник: Life.ru

По версии следствия, экс-конгрессмен, переехав в США более года назад, оказывал давление на администрацию Дональда Трампа. Он пытался добиться введения санкций против бразильских судей и членов правительства, чтобы остановить расследование в отношении отца.

Санкции США против некоторых судей, в том числе Алешандри ди Мораиса, действительно были введены, но это не помогло. Жаир Болсонару получил 27 лет и три месяца тюрьмы за организацию попытки государственного переворота в 2022 году.

Эдуарду Болсонару, который до сих пор живёт в США, не назначил защитника. На заседании его представлял государственный адвокат, заявивший о невиновности и попросивший снять обвинения за недостатком доказательств.

Ранее США выслали бразильского атташе по безопасности Марселу Иву де Карвалью из-за возможного участия в подготовке госпереворота в Бразилии. Решение приняли после задержания бывшего главы бразильской разведки Александра Рамажема, осуждённого за связь с экс-президентом Жаиром Болсонару. В Госдепартаменте считают, что де Карвалью работал в Майами как связной между бразильскими властями и ICE, и заявили, что манипуляции иммиграционной системой недопустимы.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Жаир Болсонару: экс-президент Бразилии между властью и тюрьмой
Жаир Болсонару — бывший президент Бразилии с насыщенной политической биографией. Он прошел путь от армейского капитана до главы государства, пережил покушение и громкие скандалы. Однако триумф власти сменился судебным процессом. Его приговорили к 27 годам тюрьмы за организацию госпереворота. Детали этой истории и судьба экс-лидера — в нашем материале.
Читать дальше